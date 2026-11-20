Si chiude definitivamente il caso del ricorso di Adriano Galliani contro la commissione per le candidature alle elezioni della FIGC creata da Giovanni Malagò. Dopo la decisione del Tribunale federale nazionale (TFN), che aveva dichiarato il "non luogo a provvedere" sul ricorso di Galliani a seguito della rinuncia dello stesso senatore di FI alla istanza cautelare presentata contro la commissione, secondo quanto si apprende oggi è arrivata la decisione di Galliani di rinunciare anche al ricorso nel merito. Non dovrebbero quindi esserci più intralci in vista dell'assemblea elettiva della FIGC, fissata per il 14 dicembre, che vede candidati alla presidenza proprio Malagò e Galliani.