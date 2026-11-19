Strahinja Pavlovic si racconta e torna su alcuni episodi della sua esperienza al Milan. Intervenuto nel corso di un'intervista al podcast serbo Ss Calcio, il difensore rossonero ha parlato dei metodi utilizzati dall'ex allenatore Sergio Conceição, svelando alcuni retroscena sulla gestione dello spogliatoio. Spazio anche agli avversari più complicati affrontati in Serie A, con particolare attenzione agli attaccanti dell'Inter, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, oltre all'ex nerazzurro Romelu Lukaku.
Pavlovic racconta Conceição: "Vietò la Nutella, aveva metodi alla Hitler"
Il centrale serbo ha ricordato il periodo trascorso sotto la guida del tecnico portoghese, descrivendone l'approccio particolarmente rigido alla disciplina e alla gestione dei calciatori. "Conceiçao ha bandito la Nutella e da allora non ce l'hanno più concessa. È un bravo ragazzo, mi piace, ma aveva dei metodi duri, 'alla Hitler'". Pavlovic ha poi raccontato un episodio relativo ad alcuni compagni di squadra che, pochi giorni prima di una partita, avevano deciso di assistere a un concerto. Una scelta che, secondo il difensore, non sarebbe stata gradita dall'allenatore. "Tre giorni prima di una partita, alcuni calciatori sono andati ad un concerto fino alle 23. Aveva degli assistenti, o delle spie, che gli facevano rapporto, e ne ha fatto un tale circo che nella partita successiva a nessuno di quei cinque o sei giocatori è stato permesso di scendere in campo".
L'analisi sugli attaccanti dell'Inter
Nel corso dell'intervista, il difensore del Milan si è soffermato anche sugli attaccanti che lo hanno messo maggiormente in difficoltà durante la sua esperienza nel campionato italiano. Il primo nome fatto da Pavlovic è stato quello di Romelu Lukaku, indicato come l'avversario più impegnativo dal punto di vista fisico. Il serbo ha poi riservato parole di apprezzamento anche ai due attaccanti dell'Inter, sottolineandone caratteristiche e qualità differenti. "L'avversario contro cui ho faticato di più fisicamente è stato sicuramente Romelu Lukaku. C'è anche Marcus Thuram. È forte, veloce e molto abile con la palla. Lautaro? Contro Lautaro bisogna stare molto attenti in area di rigore. Se non lo si marca stretto, segna. Non si può lasciargli spazio".
Autore: Ludovica Ferrante
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