Nonostante le pagine dei giornali e i servizi televisivi stiano dedicando maggiore spazio al rinnovo di Hakan Calhanoglu, ce n'è un altro in corso a cui l'Inter tiene particolarmente e che è ormai in dirittura d'arrivo: quello di Carlos Augusto. Il brasiliano firmerà il nuovo contratto fino al 2031, andando a percepire circa 4 milioni netti, alleggeriti al bilancio dal Decreto Crescita di cui gode ancora (al club costerebbe 6,2 milioni lordi). Nei prossimi giorni, come risulta a FcInterNews.it, è in agenda un incontro tra l'agente dell'ex Monza, Beppe Riso e il direttore sportivo dell'Inter, Dario Baccin con l'intento di chiudere la pratica o almeno definire gli ultimi dettagli rimasti in sospeso.

Blindare la porta

L'incontro però servirà anche a fissare dei paletti per un altro contratto, quello di Carlo Galliera, portiere classe 2009 recentemente convocato nella Nazionale azzurra per il Mondiale U17. L'estremo difensore nativo di Stresa si sta ben disimpegnando anche a livelli superiori, vantando in questa stagione 3 presenze con l'Under 20 e una in Youth League, contro lo Shakhtar Donetsk (il 21 ottobre scorso). Un ragazzo che sta bruciando le tappe e si sta guadagnando la fiducia dei responsabili del settore giovanile, al punto che il club vuole blindarlo contrattualmente fino al 2029, come previsto dai regolamenti.