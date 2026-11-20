Si avvicina l'appuntamento con la ripresa del campionato e la partita di domenica con l'Inter alla New Balance Arena di Bergamo per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che quest'oggi a Zingonia ha svolto una sessione di allenamento pomeridiana. Dopo la prima parte dedicata a torello, attivazione generale e rapidità, la squadra ha lavorato sulla fase difensiva in una partitella undici contro undici.

A disposizione anche Franck Kessie dopo gli impegni con la nazionale ivoriana. Gianluca Gaetano si è allenato in gruppo. Lavoro individuale in campo per Kristensen, mentre Hien, Kossounou e Pompei hanno fatto lavoro in palestra e individuale sul campo. Domani, sabato 21 novembre, la preparazione proseguirà con un altro allenamento pomeridiano a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.