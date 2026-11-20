In casa Inter sono già cominciate le riflessioni riguardo al portiere titolare della prossima stagione. Potrebbe essere Josep Martinez, secondo quanto riporta Tuttosport, ma dovrà ridurre gli errori rispetto alla prima parte dell'annata.

"Il ruolo di portiere titolare per la stagione '27-28, è però già ora un argomento sul tavolo di Marotta e Baccin. Chiaramente Pepo non è ancora tagliato fuori dai giochi, ma è chiaro che il club stia facendo le sue riflessioni, anche perché da gennaio, ci sono dei profili sui quali si potrebbe già lavorare avendo i contratti in scadenza nel giugno 2027 - si legge sul quotidiano -. Fra questi, c'è sicuramente Alisson Becker, ex Roma e da nove stagioni titolare del Liverpool. Il brasiliano ha l'accordo in scadenza fra sette mesi e potrebbe aver finito il suo ciclo con i Reds".

Secondo Tuttosport, "l'età non è uno scoglio al momento, piuttosto potrebbe esserlo l'ingaggio percepito dal brasiliano ad Anfield, 7 milioni netti che arrivano a 10 con i bonus. Chiaramente, però, Alisson per primo sa che alla sua età, in un campionato diverso dalla Premier, sarebbe impossibile guadagnare le stesse cifre. Accetterebbe 5 milioni più bonus? Prende ancora di più Gigio Donnarumma (12-13), la cui situazione andrà però monitorata. Non tanto perché il portiere azzurro sia in vendita, quanto perché un'eventuale retrocessione del Manchester City per i noti problemi emersi in Premier, aprirebbe scenari su molti giocatori del club che difficilmente scenderebbero di categoria. E un Donnarumma sul mercato, non potrebbe che attirare le attenzioni di molti, Inter compresa".