L'Inter si prepara per la partita contro l'Atalanta con abbondanza di scelte per Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro, come riporta il Corriere dello Sport, potrà quindi ruotare i giocatori nelle prossime partite, dovendo confrontarsi con le sole assenze di Bonny e Stankovic.

"Solo in attacco i margini di scelta sono ridotti - si legge sul quotidiano -. Bonny, come già accennato, è fermo ai box, mentre Lautaro, smaltito l’infortunio, ha un’autonomia limitata. Significa che a Bergamo comincerà in panchina, con Thuram-Esposito come coppia titolare. In ogni caso, la gestione servirà soprattutto contro l’Atalanta. Carlos Augusto e Zielinski sono rientrati ieri alla Pinetina e hanno svolto solo un lavoro di scarico. Un discorso simile va fatto anche per Akanji, che ha saltato il secondo match con la Svizzera per un affaticamento. Tanto più che ora, in difesa, con i recuperi di Pavard e di Stones, le alternative non mancano. Il francese, ad esempio, è sicuramente un candidato titolare a Bergamo. Rotazioni ci saranno anche sulle fasce - tra Atalanta e Stoccarda, Diouf avrà una chance dall’inizio - e in mezzo al campo. Fermo restando che è difficile fare a meno di Barella e Calhanoglu. Intanto, la buona notizia è il rientro di Jones, vale a dire il principale desiderio estivo di Chivu. E allora perché non vederlo in campo dal 1’ già contro l’Atalanta? Se la giocherà con Sucic".