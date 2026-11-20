Un ospite speciale all'Inter HQ nella giornata di venerdì: l'atleta Yeman Crippa, detentore dei primati italiani di 3.000, 5.000 (outdoor e indoor) e 10.000 metri su pista oltre ai record nazionali dei 5, dei 10km e della mezza maratona su strada, notoriamente un grande tifoso nerazzurro, ha visitato la sede del Club nel cuore di Milano. Crippa è stato accolto dal Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta, che ha omaggiato l'atleta con una maglia dell'Inter personalizzata e col quale si è intrattenuto per una chiacchierata.

Benvenuto a casa nostra, Yeman! https://t.co/dpl3ev5w2G https://t.co/YQh9CSYeTp — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 20, 2026