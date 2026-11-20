Tre squadre in 2 punti, 5 nell'arco di sei. Come sottolinea il Corriere della Sera, il campionato è ancora tutto da decifrare e, in attesa del mercato, l'attenzione è sui signori delle panchine: gli allenatori, bravi, stressati e inevitabilmente soli. Ciascuno con le proprie speranze e i legittimi timori. L'Inter deve confermare il ruolo di grande favorita, che tanto fa arrabbiare Cristian Chivu. Le romane, ancora imbattute, vogliono continuare a volare; il Milan deve proseguire la rimonta, mentre il Como cerca il rilancio dopo la sconfitta di San Siro. Juventus e Napoli, per lo scudetto, sembrano già condannate, ma hanno ancora tanto da giocarsi.

Scontri diretti

Rino Gattuso guarda tutti dall'alto e alza la mano: chi l'avrebbe mai detto? Non dimenticherà mai la maledetta notte di Zenica, ma ha risposto con la migliore stagione della sua carriera, almeno fin qui. La Lazio è arrivata alla sosta da sola in vetta e adesso la sfida, alzando l'asticella, è rimanere in testa anche a Natale. Dopo si vedrà. Chivu intende riprendere il comando in fretta, ma anche migliorare la classifica in Champions e regalare all'Inter il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana, il terzo sotto la sua gestione. L'ultima versione dei nerazzurri lo autorizza a coltivare sogni di gloria. L’Inter parte i nsalita a Bergamo, ma non ha scontri diretti. Questi ultimi sono 5 per le 7 squadre in questione: da Como-Juve a Roma-Juve, passando per il derby, Napoli-Milan e Milan-Como. Lo Scudetto si decide a primavera, ma a Natale il quadro sarà più chiaro.