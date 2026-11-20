L’Inter ha già incassato 4,2 milioni di euro dalla UEFA grazie ai risultati ottenuti nelle prime quattro giornate della League Phase della Champions League 2026/27. Il massimo organismo calcistico europeo ha infatti iniziato a distribuire i bonus legati alle vittorie, riconoscendo complessivamente 151 milioni di euro alle 36 partecipanti.

I nerazzurri hanno conquistato questa cifra grazie alle due vittorie consecutive nelle ultime due gare, dopo un avvio complicato caratterizzato dalle sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge. Un cambio di passo che ha permesso alla squadra di recuperare terreno e aumentare gli introiti legati al rendimento europeo.

Tra le italiane, l’Inter è seconda per premi incassati, alle spalle del Como, che ha già ottenuto 6,3 milioni grazie alle tre vittorie conquistate. Seguono Roma con 2,8 milioni e Napoli con 2,1 milioni.

Complessivamente, i quattro club italiani hanno ricevuto 15,4 milioni di euro da questa tranche di pagamenti. Per l’Inter, però, il bottino potrebbe crescere ulteriormente con i prossimi risultati nella competizione.