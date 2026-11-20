Accantoniamo il mercato, le nazionali, i rinnovi e tutto: siamo già nell'anti-vigilia di Atalanta-Inter, match in programma domenica sera a Bergamo e che farà ripartire il campionato dei campioni d'Italia.

Chivu riabbraccia quasi tutti: fuori solo Bonny e Stankovic. Tra i dubbi di formazione anche quello relativo a Lautaro: rientro soft o subito dal 1'?