Ospite della puntata speciale di 'Sky Calcio Unplugged' al Viola Park, Luca Ranieri, bandiera della Fiorentina, ha parlato delle difficoltà incontrate dalla squadra di Paolo Vanoli nelle prime settimane di stagione: "Rispetto all’anno scorso sono arrivati 13 o 14 giocatori nuovi ed eravamo felici di iniziare con una grandissima squadra. Però nel calcio non è che appena inizi c’è un clic e va tutto bene. Ci vuole un po’ di tempo per poter ingranare. Abbiamo tanti giocatori forti, ma unirsi e andare tutti nella stessa direzione non è facile, perché siamo tanti giovani e tanti nuovi. Conoscersi non è facile, se guardi chi c’è in cima alla classifica sono tutte squadre che hanno cambiato poco. L’Inter ha giocatori incredibili ed è inutile andare a cambiare, noi invece venivamo da un’annata disastrosa ed era giusto cambiare, ma ci vuole tempo".

A proposito dell'Inter, Ranieri rivela un aneddoto relativo al Fantacalcio: "Non lo faccio quest'anno, sarà la prima volta. L'anno scorso avevo in squadra Lautaro Martinez e Federico Dimarco che mi hanno portato soddisfazioni immense. Lautaro è tra i giocatori più difficili da marcare: non ti fa magari fare brutta figura come Marcus Thuram che in velocità ti lascia sul posto, ma se a Lautaro lasci un centimetro ti punisce. E lasciare l'occasione all'attaccante per me è fare brutta figura".