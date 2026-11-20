Tanti rientri in gruppo dopo le nazionali e qualche defezione per infortunio per Maurizio Sarri nella giornata di ieri. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, l'allenatore dell'Atalanta ha riabbracciato Elmas, Kolasinac, Obric, Samardzic e Zalewski, "tutti rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali".

"Buone notizie - riporta ancora il quotidiano - per quanto riguarda l'infermeria: Gaetano, Hien, Kristensen e Kossounou hanno svolto un lavoro in palestra e individuale sul campo, l'obiettivo sarà quello di recuperare il prima possibile almeno uno dei tre centrali di difesa. Per quanto riguarda gli undici titolari, i due certi di un posto sono De Ketelaere e Krstovic, entrambi protagonisti nell'ultima sosta".