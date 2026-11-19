Prosegue la preparazione dell'Atalanta in vista dell'impegno in campionato contro l'Inter, in programma domenica sera, alla New Balance Arena di Bergamo. I nerazzurri si sono concentrati, dopo una prima fase di attivazione generale, su un lavoro per reparti su linea difensiva e sviluppi offensivi. Non hanno partecipato alla seduta in cinque: Gaetano, Hien, Kristensen e Kossounou hanno svolto un lavoro in palestra e individuale sul campo, mentre Pompei si è sottoposto a terapie.

Il 'Centro Bortolotti' di Zingonia, inoltre, ha riaccolto gli ultimi giocatori della Dea reduci dagli impegni con le rispettive nazionali: Maurizio Sarri ha potuto riabbracciare Elmas, Kolašinac, Obrić, Samardžić e Zalewski.