Sarà un ritiro di poche ore, quello di Bergamo, per l'Inter di Cristian Chivu. La squadra nerazzurra, riferisce Sky Sport, raggiungerà la città orobica direttamente domenica dopo che domani si allenerà al mattino per poi tornare a casa e radunarsi domenica mattina per la partenza. Per quel che concerne la formazione, dubbio tra Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan a centrocampo, in difesa si faranno le opportune valutazioni su Manuel Akanji in vista anche della gara di Champions League contro lo Stoccarda. Lautaro Martinez anche oggi si è allenato coi compagni ma la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Pio Esposito e Marcus Thuram.