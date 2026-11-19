L'Inter si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. I nerazzurri di Cristian Chivu saranno impegnati nella delicata trasferta contro l'Atalanta, gara valida per la 12ª giornata della Serie A 2026/27. Il match è in programma domenica 22 novembre alle ore 20:45 e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni. In casa nerazzurra, l'attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni dei numerosi giocatori alle prese con problemi fisici. Chivu spera di recuperare alcune pedine fondamentali per affrontare la formazione bergamasca, anche se diversi dubbi verranno sciolti soltanto a ridosso della partita.

Match in esclusiva DAZN

La sfida tra Atalanta e Inter, in programma domenica 22 novembre alle 20:45, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire l'incontro attraverso l'applicazione ufficiale della piattaforma sulle smart TV compatibili oppure in streaming tramite PC, smartphone e tablet. Per assistere alla partita sarà necessario disporre di un abbonamento DAZN che includa la Serie A.

Le ultime dall'infermeria in casa nerazzurra

In vista della trasferta di Bergamo, Cristian Chivu deve fare i conti con una situazione ancora incerta sul fronte degli indisponibili. Le notizie più incoraggianti riguardano John Stones e Curtis Jones, entrambi attesi al rientro e potenzialmente pronti a tornare tra le opzioni dell'allenatore nerazzurro. Restano invece da monitorare le condizioni di Manuel Akanji, Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Piotr Zielinski, che saranno valutati dallo staff medico nelle prossime sedute di allenamento. La loro eventuale disponibilità dipenderà dai progressi registrati nei giorni che precedono la sfida. Una certezza riguarda invece Ange-Yoan Bonny, che non sarà a disposizione per la partita contro l'Atalanta. Un'assenza che riduce le alternative nel reparto offensivo, soprattutto considerando le condizioni ancora da verificare di Thuram e Lautaro Martinez.