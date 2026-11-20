Doppietta di Croci, gol di Perillo e autorete di White nel primo tempo, poi Giammattei con una grande sforbiciata al volo e Corigliano nella ripresa. Comincia col piede decisamente giusto l'avventura della Nazionale italiana Under 17 di Ivan Franceschini ai Mondiali di categoria in Qatar: nel primo match del girone, gli Azzurrini hanno schiantato la Giamaica con un secco 6-0. Partita dove si sono fatti notare anche i due nerazzurri Carlo Galliera, portiere reattivo in occasione dell'unico vero in porta dei Reggae Boyz, e il difensore centrale Andrea Donato, bene in impostazione. Lunedì prossimo impegno contro la Costa d'Avorio.