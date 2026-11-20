Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto nell'ambito della cerimonia di premiazione del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi a Milano, per ricevere il premio di squadra dell'anno consegnato al club nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni dal palco della Sala delle Colonne di Banco BPM: "Questo è un premio che credo vada ad una società intera. Si parla di una squadra che va in campo ma c'è un'altra squadra dietro le quinte, che non lavora sotto i riflettori, composta da circa 350 tra uomini e donne dell'Inter che quotidianamente lavorano per supportare la squadra che va in campo cercando di metterla nelle migliori condizioni. La macchina funziona se non vengono concessi alibi alla squadra, nel momento in cui non ci sono alibi la squadra deve tirare fuori l'orgoglio e le motivazioni. Questo premio è da dare equamente a tutte le componenti della società".

In questo 2026 abbiamo raccontato la fine della telenovela San Siro ed è arrivata una novità importante che riguarda l'Inter con la nascita della nuova Fondazione con la quale si creerà un legame territoriale.

"La presenteremo a breve e sarà una novità assoluta per il club. Va di pari passo con quella che è la presenza di varie fondazioni di club. Una società di calcio non è solo un fenomeno sportivo ma anche di business, visti anche i 538 milioni di ricavi, e soprattutto sociale. La proprietà deve agire in un contesto territoriale nel quale siamo ma anche nel resto del mondo cercando di rendere felice chi è meno fortunato di noi. Abbiamo tre squadre special e siamo felici di questo, i calciatori attraversano le loro gesta sono una fonte di felicità per chi li segue e chi li guarda in TV, anche se magari non se ne rendono conto. Io lo constato quotidianamente. Questo è un passo minimo che ci sentiamo obbligati a fare e lo faremo con grande impegno come facciamo in tutte le cose".