Luis García Plaza, allenatore del SIviglia, è pronto a giocare il suo primo derby della città andalusa alla guida del Nervion. Fa il suo debutto con grande entusiasmo, affrontando un esperto in queste partite come Manuel Pellegrini. Tuttavia, Garcia ha dimostrato in conferenza stampa di sapere esattamente cosa significhi. Ora, il suo obiettivo è che anche i nuovi arrivati comprendano l'importanza della partita: "È qualcosa che desideravo vivere da quando sono lontano da casa. È il derby dei derby. Non c'è un'altra partita come questa. Una partita tra Real Madrid e Atlético ci si avvicina, ma questa è più speciale. È diversa. I nuovi giocatori devono capire subito che si tratta di qualcosa di più di tre punti. Youssouf Fofana ha detto: 'Un Milan-Inter'. Ma dai, è tutta un'altra cosa! È una partita davvero speciale. Chi viene da fuori deve saperlo".
Garcia Plaza parla così dei biancoverdi: "Il Betis è una squadra da Champions League , con giocatori individuali eccezionali. Noi lottiamo. L'immagine che vogliamo dare è quella di guardarci negli occhi e dire che abbiamo dato il massimo. E giocare al 100% qui non è facile". Ostentando poi ulteriore fiducia nella sua squadra: "Questo Siviglia è una squadra che lotta, noi non vediamo l'ora di giocare e giochiamo in casa. Chiunque voglia vincere qui deve giocare una buona partita. Daremo tutto in campo per regalare gioia ai nostri tifosi. Daremo il massimo".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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