L'Inter lo seguiva con interesse già alcuni mesi fa, quando il futuro di Yann Sommer non era ancora definito e non era scontato che la scelta per il dopo svizzero sarebbe ricaduta su Josep Martinez. Anche il Milan aveva sondato il terreno, nei mesi in cui Mike Maignan sembrava poco propenso a rinnovare il contratto. Ora il nome di Robin Risser, portiere francese classe 2004 (reduce suo malgrado dai 9 gol subiti contro il Como), torna prepotentemente al centro delle cronache di mercato legate alla Serie A. E non soltanto.

Mezza Europa sulle tracce del portiere

Dell'interesse dell'Inter si è già detto: come evidenzia TMW, i nerazzurri sono tornati a pensare a Risser, o forse, più semplicemente, non hanno mai smesso di seguirlo. In Italia si è aggiunta anche la Juventus, che ha trovato in Guglielmo Vicario un numero uno affidabile, ma vorrebbe comunque muoversi in prospettiva per il futuro. La concorrenza, però, è folta e arriva soprattutto dall'estero. Il Manchester City ha inserito da tempo il francese in cima alla propria lista, il Manchester United sta valutando il profilo e prenderà una decisione nei prossimi mesi, mentre il Liverpool potrebbe scegliere di investire su di lui. Attenzione anche al Bayern Monaco, alla ricerca del portiere a cui affidare la propria porta per i prossimi dieci anni. Una corsa che si preannuncia complicata per le big italiane, anche alla luce della valutazione del Lens: circa 40 milioni di euro, una cifra che comprende anche il 25% della futura rivendita da riconoscere allo Strasburgo.