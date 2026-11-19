Luka Vušković, difensore croato oggi in forza al Brighton, prelevato per 54 milioni di euro dal Tottenham (dopo un’annata clamorosa in prestito all’Amburgo) nell’ultima sessione di calciomercato, in una realtà parallela avrebbe potuto giocare con la maglia dell’Inter in questa stagione. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, infatti, l’acquisto del cartellino del centrale ventunenne era stato proposto alla dirigenza campione d’Italia prima che Vušković cambiasse maglia rimanendo però in Premier League. Ma c’è di più: il prezzo richiesto era di 50 milioni, bonus compresi, meno della cifra sborsata alla fine dalle Seagulls.

Troppo caro

Evidentemente, nonostante le qualità del classe 2007 di Spalato, che oggi secondo gli esperti d’Oltremanica ha persino aumentato ancora il proprio valore, un investimento del genere era stato ritenuto troppo esoso dalla dirigenza nerazzurra. O quantomeno non prioritario, visto che dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, l’Inter ha puntellato la propria rosa con il ritorno dal Marsiglia di Benjamin Pavard e l'ingaggio a parametro zero di John Stones, che hanno giocoforza tolto spazio a qualsiasi altra trattativa per il reparto arretrato, compresa quella mai sviluppata per Cristian el Cuti Romero. Pertanto, anche di fronte ad altre opportunità, il club ha optato per mantenere così la difesa di questa stagione, investendo su altri reparti come il centrocampo (Curtis Jones) e la fascia (Djed Spence).