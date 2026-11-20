Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset della possibilità della squadra rossonera di lottare per lo scudetto. "È possibile, noi ci alleniamo e lottiamo ogni giorno per questo. Abbiamo tutti il sogno e l'ambizione di vincere lo scudetto. Lotteremo fino alla fine", le sue parole.

"Il Milan di Allegri era una squadra molto solida e difficile da battere. L'arrivo di Amorim poi ha portato grande empatia tra squadra e tecnico, lui capisce bene di cosa abbiamo bisogno in determinati momenti. Amorim fa sì che tutti in squadra siano tranquilli", ha poi aggiunto.