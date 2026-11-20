Il mercato dei parametri zero continua ad essere uno di quelli maggiormente scandagliati dall'Inter. Secondo quanto riporta Tuttosport, non c'è solo Alisson come possibile portiere, ma anche altri nomi.

"Continua a essere seguita la situazione del 26enne statunitense Chris Richards del Crystal Palace - utilizzabile sia da centrale che da braccetto destro -; mentre a centrocampo, come già raccontato il 27 e 28 settembre su queste pagine, il club nerazzurro sta valutando André Frank Zambo Anguissa del Napoli, in un'operazione che potrebbe ricalcare quella fatta nel 2024, quando arrivò a Milano proprio dalla squadra azzurra Piotr Zielinski".

Per prolungare, il centrocampista chiede 6 milioni di euro. Oggi ne guadagna 3,6. "L'Inter sta ovviamente studiando il fascicolo del centrocampista che ha quelle caratteristiche che mancano da anni nel reparto mediano nerazzurro; quell'elemento "alla Koné" cercato - invano - per due estati. Anguissa è nel mirino di altri club, per esempio l'Olympique Marsiglia, dove ha giocato fra il 2015 e il 2018, lo vorrebbe già a gennaio, ma il Napoli non vuole lasciarlo partire, considerando che il club a inizio 2027 dovrà già gestire il caso De Bruyne".

Nello stesso reparto Chivu perderà Mkhitaryan e bisogna capire cosa accadrà a Calhanoglu, mentre Stankovic potrebbe essere ceduto per giocare di più.