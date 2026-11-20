Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Como-Cagliari. "Preoccupato dopo la sconfitta contro l'Inter? Preoccupato è una parola pesante. Questa è una maratona - ha spiegato -. Vogliamo essere riconosciuti e stabili, per tanti anni. Speriamo un giorno di essere alla pari con l'Inter per vincere. Noi non siamo andati bene. Quando Perrone perde 4 palloni qualcosa non va, anche Nico Paz all'inizio. Abbiamo iniziato a innervosirci, ma ci sta. L'Inter però brava, era forte"

Fabregas ha poi parlato di Kean. "Lui sta bene, è più tranquillo. Abbiamo fatto il trattamento di 2-3 settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fessura si sia chiusa di più. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo, è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata l'ambulanza a prenderlo, pensavamo fosse qualcosa di serio. C'è qualcosa in più, starà fuori qualche mese, non settimane. Ma vogliamo chiudere la situazione definitivamente. Adesso dobbiamo stargli vicino. È alla gamba destra, non è la stessa che gli faceva male l'anno scorso. Dagli esami sapevano che ci fosse qualcosa a sinistra prima. È un problema osseo", ha spiegato.