Lautaro Martinez ha sempre lavorato al massimo per rientrare in campo il più in fretta possibile, con tutte le dovute cautele per guarire dal problema muscolare. Il Toro manca dallo scorso 10 ottobre e, come evidenzia Opta, ha trovato la rete nelle cinque delle ulttime sei sfide contro l'Atalanta in Serie A. In generale, ha realizzato otto marcature contro la fromazione di Sarri nella competizione; solamente contro Cagliari e Salernitana ne conta di più nel torneo.