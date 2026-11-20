Puntuale come al solito ecco la campagna natalizia dell'Inter per la Winter Collection 2026. E la particolarità di quest'anno è che un brand internazionale come quello nerazzurro sia tornato per l'occasione alle proprie origini milanesi, con un progetto creativo dedicato a una delle figure più iconiche della tradizione di Milano: la sciura.
Il legame con Milano
Impeccabili e sempre un passo avanti, le sciure diventano le protagoniste di una campagna natalizia che racconta la città attraverso uno sguardo autentico, ironico e immediatamente identificabile. Attraverso i loro commenti, le loro abitudini e il loro modo unico di vivere Milano, emergono luoghi, tradizioni e atmosfere che fanno parte dell’identità cittadina. Una scelta narrativa che consente all’Inter di celebrare il proprio legame con Milano, portando al centro del racconto una delle espressioni più iconiche della sua cultura e condividendo con i tifosi di tutto il mondo un frammento autentico della città che rappresenta.
I protagonisti
La campagna porta in scena un vero e proprio decalogo di stile e comportamento per affrontare al meglio uno dei periodi più intensi dell'anno. Tra preparativi, shopping e tradizioni, le sciure dispensano i loro consigli a Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Federico Dimarco, John Stones e Haley Bugeja. I tifosi potranno scoprire le regole e le immancabili raccomandazioni delle signore milanesi attraverso una serie di contenuti prodotti da Inter Media House e che verranno pubblicati sui canali social del club a partire da oggi. La loro estetica inconfondibile, fatta di eleganza e accessori iconici, è stata reinterpretata in chiave nerazzurra nella Winter Collection 2026.
L'immancabile maglione
Protagonista è il maglione di Natale, caratterizzato da una raffinata trama check nei colori nero e blu e impreziosito dal logo Inter in versione dorata. Per la prima volta, sarà disponibile anche in una versione dedicata ai più piccoli. Completano la collezione una selezione di accessori e idee regalo, tra cui una serie di spille ispirate a uno degli elementi più iconici dello stile e della perfetta sciura.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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