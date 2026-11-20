Respingere il suono di altre sirene più affascinanti. Questo l'obiettivo del Fulham in merito al futuro di Calvin Bassey, difensore 26enne che ha attirato parecchie attenzioni per la sua crescita esponenziale e al quale il club vuole proporre un nuovo contratto, come riporta il Daily Post. Manchester United e Inter sono entrambe interessate al nazionale nigeriano, che ha impressionato con le sue prestazioni nella squadra di Premier League. Tuttavia, il Fulham desidera trattenere il difensore versatile ed è pronto a offrirgli un contratto più ricco per garantirgli un futuro a lungo termine a Craven Cottage.

Strategia

L'attuale contratto del difensore classe 2000 scadrà la prossima estate, ma il Fulham ha la possibilità, sfruttando un'opzione a propria disposizione, di prolungarlo per ulteriori 12 mesi. Ma visto che al di là di questa opportunità il club è intenzionato a trattenere a lungo termine l'ex difensore dei Rangers, la strategia prevede una firma pluriennale. Resta da vedere se Bassey sarà disposto a legare il suo futuro a lungo termine al Fulham, visto che il suo nome sta circolando negli ambienti delle grandi d'Europa.