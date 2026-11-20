La Gazzetta dello Sport racconta oggi del possibile rinnovo di contratto di Marcus Thuram. Un percorso non facilissimo da impostare, tra l'Inter e l'attaccante francese. Secondo la rosea, il giocatore ha chiesto più volte ai dirigenti, già con Ausilio ds, se ci fosse la volontà di proseguire insieme, ricevendo ovviamente una risposta positiva. Thuram è però un classe '97, il suo contratto scadrà quando avrà 31 anni, diventa quindi difficile pensare che il club gli faccia una proposta al rialzo, come invece il francese vorrebbe.

"Thuram si aspetta di ottenere un aumento di stipendio rispetto ai 6 milioni netti (il decreto crescita aiuta nella tassazione il club) che gli vengono versati adesso - si legge -. Solo, la politica della sostenibilità imposta da Oaktree ha stabilito che i nuovi contratti debbano prevedere una base fissa non altissima abbinata a una ricca parte mobile. Thuram, per poter restare all'Inter come desidera, dovrà abbassare in modo considerevole le pretese. Dalla società filtra ottimismo, oltre alla determinazione di fissare dei paletti finanziari. Però la palla spetta all'interlocutore. Se non si dovesse raggiungere un'intesa, a giugno si potrebbero fare altri ragionamenti: parallelamente, nell'Inter e nella nazionale italiana si sta affermando un centravanti chiamato Pio Esposito che reclama spazio in attacco. E Thuram ha un certo appeal internazionale, tale da richiamare attenzioni che possono diventare interessamenti concreti: essendo stato ingaggiato a parametro zero, sarebbe una plusvalenza gustosa da valutare".

Va considerato anche che Thuram ha una clausola da 85 milioni di euro, mai avvicinata da alcuno. E che è felice a Milano. In più, la politica dei bonus può comunque portare a grossi guadagni. Se, ipotizza la rosea, il giocatore dovesse rinnovare fino al 2031 a 5 milioni più bonus, magari potrebbe comunque arrivare a quota 8 toccando la doppia cifra per gol e assist e con in tasca Scudetto e ottavi di Champions, qualora davvero l'accordo dovesse essere in questi termini. In più il francese gode del Decreto Crescita.