La maniacalità sul lavoro di Antonio Conte si vede soprattutto nei dettagli. Come quando, da tecnico dell'Inter, chiese di sistemare i campi della Pinetina: "Arrivo all'Inter e Appiano è un disastro: c'erano i campi con i buchi - ha raccontato il salentino a Cronache di Spogliatoio -. C'era sempre un alibi. Parlo con Marotta e gli dico che i campi vanno aggiustati perché è lì che si costruiscono le vittorie. L'Inter investì tanto, rifacemmo il campo ma dopo un mese era come prima. Richiamo il responsabile e dico loro: "Mi impegno un'altra volta con la società per intevenire, ma sappi che se succede ancora, tu vai via'. La spesa fu di 120mila euro. Ci sono dei momenti in cui le persone vanno responsabilizzate. In quei due anni ho fatto la richiesta di avere una struttura nella quale poter dormire. Se vedi oggi la Pinetina, è un gioiello. Chi è arrivato dopo ha trovato questo. In tanti passaggi c'è un primo e dopo di me".
Metodo Conte
"Se qualcuno è spaventato dal mio metodo, è spaventato dalla vittoria. La metodologia portam ad avere risultati importanti. Col mio metodo bisogna lavorare tanto, e non parlo solo dei giocatori. Se il lavoro genera fastidio a qualcuno, allora...".
"Cosa vuol dire aziendalista?"
"Mi viene da ridere quando qualche allenatore dice di essere aziendalista oppure quando viene definito così da un giornalista. Ma io mi sono sempre chiesto cosa voglia dire essere aziendalista? E' lo 'Yes Man' che asseconda il pensiero della società. Perché un presidente mi vuole? Io quando parlo con un club, voglio sapere quale è il reale obiettivo. Quando vado all'Inter, ed ero libero, sarei potuto anche andare alla Juve che, invece, scelse Sarri. Marotta e Zhang vengono e mi dicono: "Ok, noi vogliamo che tu ci riporti alla vittoria dopo dieci anni. Noi vogliamo interrompere l'egenomia della Juve in Italia e farci onore all'estero'. Con la società ho voluto capire quale fosse il monte ingaggi e il budget da spendere. E' una condivisione verso l'obiettivo. Non è che io quando parlo con un club devo accettare per forza le condizioni e vicerversa. Se durante il percorso viene a mancare etica, lealtà, onesta ed educazione da parte di chi ti ha detto alcune cose... E' meglio una brutta verità di una bella bugia. Io non ho maschere, non mi sono mai vestito a Carnevale. Io sono quello che vedete".
L'addio all'Inter
"Io vado via perché la sera prima della partita contro l'Udinese facciamo una riunione in cui mi viene detto che tutti i calciatori potevano essere venduti dai dirigenti e dal presidente. I patti prima erano: buttiamo giù l'egemonia della Juve e l'abbiamo fatto, poi creiamo una struttura forte che possa durare negli anni, diventando competitivi in Europa. Sono cambiate completamente le cose. Quando ti impegni con un club, ti impegni con un popolo, con i tifosi. A Napoli, dopo un decimo posto, vinci lo scudetto, al secondo anno vinci la Supercoppa e riporti la squadra in Champions. E lo fai in una piazza in cui la vittoria è saltuaria, non seriale. In più è aumentato il fatturato a livelli record. Questo significa fare un grande lavoro, io per i club divento un investimento. Abbiamo preso Lukaku e Hakimi, poi vengono rivenduti a 120 milioni di euro al Chelsea e 70 milioni di deuro al PSG. Non mi è stato riconosciuto questo merito di valorizzare la rosa. L'aziendalista vero è quello che fa gli interessi della propria azienda".
L'arrivo di Lukaku nell'estate in cui l'Inter era su Leao
"Ho capito l'importanza di condividere sul mercato le caratteristiche dei giocatori. Se io ho bisogno di un attaccante forte, alla Lukaku, che mi tenga palla... Se non lo prendi, devi comprarne un altro simile. Se tu, invece, mi vuoi portare il Leao di turno, parlo di lui in quanto è un esterno con caratteristiche totalmente diverse, non stiamo condividendo le stesse idee".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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