Il dibattito lo ha probabilmente acceso Zvonimir Boban con alcune sue recenti dichiarazioni sul possibile futuro di Petar Sucic e oggi il Corriere dello Sport torna sulla situazione del centrocampista croato e sulle differenze di prestazione tra il giocatore che si vede in nazionale e quello nel club.

"Quando l’Inter si è fiondata su Petar Sucic, addirittura bloccandolo quando ancora era infortunato, era convinta che potesse allungare la tradizione favorevole dei croati in maglia nerazzurra. E le aspettative nei confronti dell’ex Dinamo Zagabria non si sono di certo abbassate col tempo - si legge -. Al secondo anno di Inter, tecnico e compagni hanno avuto modo di verificare da vicino le qualità del croato, rivelatosi prezioso in diverse circostanze, ma mai totalmente affidabile da far pensare di poter ribaltare le gerarchie. Sucic a oggi è un’ottima alternativa in mediana, ma non un elemento imprescindibile".

Alla base della questione potrebbe esserci anche una questione tattica. "Con la maglia della Croazia è abitudine ormai vedere Sucic svariare sulla trequarti avversaria, più libero dal faldone dei compiti in fase di non possesso che in nerazzurro non può in alcun modo lasciare sulla scrivania dei compagni di centrocampo. Proprio nell’atteggiamento mostrato alcune volte inseguendo gli avversari o nelle letture sbagliate il numero 8 dell’Inter deve dare risposte importanti a Chivu".