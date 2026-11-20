Ospite al Premio Glgs (Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi) questo pomeriggio a Milano anche Sandro Mazzola jr., che ha ricevuto il premio alla memoria per il suo omonimo padre insieme a Franco Baresi. “E' un periodo in cui purtroppo tocca a me ritirare i premi – ha detto dal palco riferito a Mazzola -. Lui ci ha insegnato soprattutto la lealtà, il rispetto per l'avversario, i compagni, rispettare anche l'Inter e la presidenza. Anche da dirigente è come se l'Inter fosse stata la sua famiglia. Una volta ho incontrato Altobelli e mi ha detto scherzando 'eh ma tuo padre è tirchio non ci ha mai fatto guadagnare tanto. Meno male che un anno sono andato alla Juve e ho guadagnato come tre anni all'Inter'. Anche l'Inter di adesso soldi non gliene dà tanti a Marotta, deve fare mercato con quello che ha. Ringrazio Marotta per la vicinanza in quei momenti, si è comportato non come presidente dell'Inter ma una persona piena di affetto”.