Intervistato da Man About Town, Mateo Kovacic ha ripensato alla sua esperienza all'Inter raccontando le emozioni provate da un ragazzo che per la prima volta in carriera si misurava con il grande calcio: "È stato un grande salto, davvero notevole - il suo ricordo -. Sono passato dal giocare al Maksimir (lo stadio della Dinamo Zagabria, ndr), che all’epoca purtroppo non era sempre pieno, a ritrovarmi improvvisamente a San Siro, in uno stadio gremito, nel campionato di Serie A. È stata un’esperienza completamente diversa. Ricordo di aver temuto di sentirmi un po’ nervoso o intimidito da tutto ciò, dato che ero ancora molto giovane; eppure, è successo quasi il contrario. L’ho adorato. Ogni volta che scendevo in campo a San Siro, provavo un’emozione immensa. L’atmosfera, i tifosi, lo stadio stesso: era tutto incredibile. Ricordo partite in cui non avrei mai voluto che il fischio finale arrivasse; volevo solo continuare a giocare, perché mi stavo divertendo tantissimo. Quelle serate a San Siro sono ricordi che porterò sempre con me".

Lezione tattica

A Milano, Kovacic è migliorato soprattutto in un aspetto del gioco: "Ho imparato molto dal punto di vista tattico. Ho iniziato a comprendere il gioco in modo diverso: ho approfondito la fase difensiva, il posizionamento, la lettura delle situazioni e la comprensione di dove dovessi trovarmi in campo", le parole del giocatore del Manchester City.