La Roma può davvero ambire allo scudetto? Di fronte a questa domanda, Zbigniew Boniek ha risposto con una battuta, nel corso dell'intervista rilasciata a Il Tempo: "Bisogna chiederlo all’Inter - ha detto ridendo l'ex centrocampista giallorosso -. È la squadra più forte, con più ricambi. C’è anche la Lazio, che ha il vantaggio di giocare solo in campionato. Tutti pensano che crollerà, ma non mi sembra. La Roma deve semplicemente continuare il suo percorso, cercando di vincere il più possibile. Non esiste una chiave particolare per vincere lo scudetto".