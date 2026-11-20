Prosegue ad Appiano Gentile la preparazione dell'Inter in vista della sfida contro l'Atalanta, in programma a Bergamo. Dall'allenamento odierno arrivano buone notizie sulle condizioni di Aleksandar Stankovic: secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista serbo sta molto meglio ed è già tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta dopo l'infortunio rimediato in Nazionale, bruciando le tappe.

Attesa Zielinski

Situazione da monitorare, invece, per Piotr Zielinski: il centrocampista ha svolto ancora un lavoro personalizzato a causa di un fastidio al piede, che gli aveva impedito di scendere in campo contro la Romania ma non contro la Svezia. Un problema che lui stesso aveva ridimensionato dopo l'1-1 di Wroclaw contro gli svedesi. Le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di domani per capire se potrà essere a disposizione in vista della trasferta di Bergamo.