Nel corso di una recente intervista concessa a Sky Sport, Ricardo Mangas, terzino sinistro del Monza, ha parlato apertamente del talento di Gustavo Varela, suo compagno di squadra nella compagine brianzola e attuale capocannoniere del campionato. Il laterale portoghese, nello specifico, ha dichiarato come l'attaccante classe 2005 gli ricordi due attaccanti con un passato nell'Inter, ovvero Zlatan Ibrahimovic e Hernan Crespo: "Gustavo è il capocannoniere, ha tanto da migliorare ma per me diventerà uno dei migliori attaccanti del mondo: dipende da lui. Mi ricorda Ibrahimovic, Crespo e anche Inzaghi"