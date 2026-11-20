Nel corso di una recente intervista concessa a Sky Sport, Ricardo Mangas, terzino sinistro del Monza, ha parlato apertamente del talento di Gustavo Varela, suo compagno di squadra nella compagine brianzola e attuale capocannoniere del campionato. Il laterale portoghese, nello specifico, ha dichiarato come l'attaccante classe 2005 gli ricordi due attaccanti con un passato nell'Inter, ovvero Zlatan Ibrahimovic e Hernan Crespo: "Gustavo è il capocannoniere, ha tanto da migliorare ma per me diventerà uno dei migliori attaccanti del mondo: dipende da lui. Mi ricorda Ibrahimovic, Crespo e anche Inzaghi"
Sezione: News / Data: Ven 20 novembre 2026 alle 22:06
Autore: Carlo Alberto Gamba
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