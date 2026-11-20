Pierluigi Orlandini, ex centrocampista cresciuto nell'Atalanta e successivamente protagonista anche con la maglia dell'Inter, ha raccontato a DerbyDerbyDerby i ricordi delle due esperienze nerazzurre e analizzato il momento delle squadre in vista della sfida di Bergamo.

I ricordi con Atalanta e Inter

Orlandini ha ripercorso le due vittorie contro l'Inter nella stagione 1993-94, quando vestiva la maglia della Dea. La prima arrivò a San Siro, con il suo gol decisivo a tre minuti dalla fine: "Con il tap-in realizzai il 2-1". Il successo del ritorno, invece, coincise con una giornata particolare, segnata dalla morte di Ayrton Senna e dalla retrocessione dell'Atalanta. Nonostante le esperienze vissute in entrambe le società, il legame più forte resta quello con Bergamo: "Io sono sempre stato tifoso dell'Atalanta. Sono bergamasco, sono cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta e ho esordito in Serie A con questa squadra, davanti al mio pubblico". Dell'Inter conserva comunque ricordi importanti, soprattutto l'esordio a San Siro e "i due gol nel derby contro il Milan". L'ex centrocampista sottolinea anche le differenze tra le due piazze: "Sono due ambienti completamente diversi". A Milano, indossare la maglia di una grande squadra comporta pressioni e aspettative maggiori: "Giocare per quelle squadre e indossare quelle maglie non ha lo stesso peso che giocare con la maglia di altre società".

Atalanta, il peso del passato e le difficoltà del nuovo ciclo

Passando all'attualità, Orlandini riconosce le difficoltà incontrate dalla squadra bergamasca, nonostante un organico di qualità. Tra i possibili fattori individua il cambiamento del sistema di gioco e gli infortuni, ma soprattutto il confronto inevitabile con il ciclo precedente. "Chi arriva a Bergamo deve fare i conti con l'ombra di chi ha reso grande questa squadra e la società", osserva, indicando nell'impronta lasciata da Gian Piero Gasperini un riferimento ancora ingombrante. Tuttavia, non condivide i paragoni continui con il passato: "Bisogna voltare pagina e cambiare rotta in fretta". Per Orlandini, alla fine, sono i risultati a fare la differenza: "Ciò che conta davvero sono i risultati". L'Atalanta è abituata a competere per traguardi importanti, ma in questa stagione sta incontrando difficoltà che richiedono un'inversione di tendenza.

Inter favorita: "È ancora la squadra da battere"

Giudizio decisamente positivo, invece, sull'Inter di Cristian Chivu. Pur riconoscendo alcune difficoltà nell'approccio alle partite, Orlandini considera i nerazzurri la formazione più attrezzata del campionato: "Ritengo che l'Inter sia ancora la squadra più forte del campionato". A fare la differenza non è soltanto la qualità degli undici titolari, ma anche la profondità della rosa: "È una rosa completa e credo che, alla lunga, in Italia sia ancora la squadra da battere". Qualche problema in più, secondo lui, emerge nelle competizioni europee, ma si tratta di una difficoltà che coinvolge più in generale il calcio italiano.

Il pronostico: "Dipenderà dalle condizioni dell'Inter"

In vista della sfida di Bergamo, Orlandini ricorda le difficoltà storiche dell'Atalanta contro i nerazzurri, anche durante il ciclo di Gasperini: "Negli ultimi anni l'Atalanta ha sempre sofferto un po' l'Inter". Per contrastare la squadra di Chivu serviranno una condizione fisica ottimale e una prestazione collettiva di alto livello. "Se i nerazzurri saranno al massimo e giocheranno al meglio delle loro possibilità, sarà difficile contrastarli", spiega l'ex centrocampista. Per la Dea, invece, la chiave potrebbe essere proprio il gioco di squadra: "Non vedo un singolo giocatore che possa fare la differenza contro i nerazzurri, ma credo che l'Atalanta debba puntare sul gioco di squadra e sulla compattezza del gruppo". Sul fronte interista, infine, i pericoli sono distribuiti in tutta la rosa: "L'Inter ha diversi giocatori pericolosi: ci sono Thuram, Çalhanoğlu e tanti altri calciatori che, in qualsiasi momento della partita, possono trovare la giocata decisiva e farti vincere la gara".

Infine, Orlandini descrive calciatori con i quali ha condiviso le esperienze a Bergamo e a Milano.

Glenn Peter Stromberg: “Capitano immenso. Una persona fantastica e uno di quei giocatori che hanno fatto parte della storia dell'Atalanta, lasciando un ricordo indelebile in tutti. Credo che tutto il popolo atalantino gli voglia bene, non solo per quello che ha fatto in campo, ma soprattutto per l'uomo che è stato e per ciò che ha rappresentato per l'Atalanta”.

Paolo Montero: “Killer. L'ho conosciuto perché era arrivato in Italia proprio nell'anno in cui ero entrato in prima squadra. Ero giovane, anche se abbiamo la stessa età, ma lui aveva una personalità incredibile: a vent'anni era già un uomo fatto e finito. Non avevo mai visto un ragazzo con così tanta sicurezza, personalità e cattiveria agonistica. Fuori dal campo era un ragazzo simpatico, una brava persona, ma in campo si trasformava. Esistono giocatori così: quando lo vedevi giocare, facevi fatica a riconoscere la stessa persona che conoscevi fuori dal campo, quando si stava in compagnia”.

Alemao: ”Brasiliano un po' atipico, con un modo tutto suo di scherzare: era molto ironico, ma non capivi mai se stesse scherzando o parlando seriamente. Anche lui è una bella persona. Ci ho giocato insieme per un anno e da persone come lui si impara sempre qualcosa. Una persona positiva”.

Maurizio Ganz: “Bomber. Era un giocatore che, quando arrivava una palla in area, aveva un fiuto del gol incredibile. Lottava tanto, correva dietro agli avversari e, quando stava bene, era un attaccante davvero fastidioso da affrontare. Non aveva una stazza imponente, come quella di molti giocatori di oggi: era più piccolo, rapido, aveva un bel mancino e calciava molto bene, specialmente al volo. Un bell'attaccante, sicuramente”.

Alessio Tacchinardi: “Eleganza. Una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto, fin dal settore giovanile. Era un maestro: in campo trasmetteva calma e tranquillità. Era un ragazzo simpatico e per bene. Quando eravamo più piccoli ci vedevamo a Bergamo e uscivamo spesso insieme. In campo aveva un'eleganza davvero incredibile”.

Giuseppe Bergomi: “Lo zio. Era quello che mi faceva sorridere. Quando eravamo a tavola, sedeva a capotavola e noi gli stavamo accanto: io e Delvecchio facevamo praticamente da guardie del corpo. Mi faceva divertire il fatto che, quando c'erano le partite importanti, raccontasse di non riuscire a dormire perché era agitato. Tante volte mi sono chiesto come fosse possibile che uno che aveva vinto un Mondiale a 18 anni sentisse ancora tutta quella pressione. Forse il senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti dell'Inter era così grande che non voleva mai fare brutta figura. Ricordo che viveva queste partite con grande tensione: lo vedevi teso come una corda di violino. Quando c'erano incontri importanti, anche a tavola era difficile ridere e scherzare. Noi giovani, forse più incoscienti, avevamo voglia di fare una battuta o un sorrisino, ma lui non la prendeva affatto bene e si arrabbiava molto”.

Dennis Bergkamp: “Campione immenso. Purtroppo, secondo me, in Italia non è riuscito a far vedere fino in fondo il grande giocatore che era. Faccio fatica a ricordare un calciatore tecnicamente così forte. Era molto introverso, parlava poco e stava molto sulle sue, ma aveva una serietà e una professionalità incredibili. Ripeto, un giocatore tecnicamente forte come lui credo di non averlo ancora incontrato”.

Roberto Carlos: “Micidiale. La cosa che mi faceva arrabbiare di Hodgson era che, quando provavamo le punizioni dal limite dell'area o anche da più lontano, non voleva mai la barriera fatta con le sagome: pretendeva una barriera composta da persone, da uomini. E in barriera ci mandava sempre quelli che giocavano poco, e capitava anche a me! Fortunatamente era un cecchino infallibile e calciava sempre benissimo. Ero sempre preoccupato: pensavo che prima o poi avrebbe sbagliato e mi avrebbe colpito. Non so come sarebbe andata a finire!”.

Javier Zanetti: ”Quando è arrivato in Italia, era come è oggi. Non so quali allenamenti faccia oggi, ma già allora aveva una muscolatura incredibile, anche sul viso: era una forza della natura. Aveva una professionalità e una serietà straordinarie. Erano sicuramente tempi diversi, ma lui era già un uomo, nonostante la giovane età. L'ho incontrato anche ultimamente e non è cambiato per niente. È una persona positiva, una di quelle belle persone che ti colpiscono subito e che continui ad apprezzare nel tempo, proprio perché sono rimaste se stesse”.