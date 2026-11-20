Lautaro Martinez è tornato a disposizione di Cristian Chivu, ma il suo rientro avverrà gradualmente, senza scossoni, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Non c'è alcuna volontà, in casa nerazzurra, di correre rischi.

"Il guaio al polpaccio della passata stagione lo tenne fuori ugualmente per cinque giornate (dalla 26esima alla 30esima) e il ritorno, a Pasqua, contro la Roma riconsegnò a tutti un Lautaro titolare, con la fascia, autore di una doppietta e in campo per quasi un'ora. Il rientro perfetto - sintetizza la rosea -. Quello di domenica, contro l'Atalanta, il popolo interista si augura che possa essere dello stesso spessore in termini realizzativi, anche se il Toro riabbraccerà la sua Inter senza correre alcun rischio. Per questo, fermo restando il ritorno in campo, al momento non è così scontato che il 10 possa riapparire dal primo minuto a Bergamo. Quel che è certo è che Cristian Chivu ha un Pio Esposito e un Marcus Thuram che non aprono a nessuna frenetica necessità di accelerare il reintegro del capitano".