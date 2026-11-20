Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Parma e Roma. "Svilar, Mancini e Dybala sono recuperati - ha annunciato -. Strappo in classifica? Credo che la stagione sia molto più lunga di questo periodo, anche se tutti i periodi sono significativi e importanti, però non può mai essere decisivo. L'importante per noi è restare dove siamo e continuare su questo passo".

Testa al campionato

"Mercato? Siamo al 20 novembre, quindi qualunque situazione oggi vale poco. È chiaro che tutte le squadre, compresa la Roma, si guardano in giro, ma oggi non credo che ci siano delle situazioni che possano diventare definite per nessuno - ha aggiunto -. Ci sono ancora tante giornate di campionato, dove può succedere ancora di tutto e magari giocatori che non giocano poi giocano e fanno particolarmente bene, altri diversamente. In questo momento la mia attenzione va solamente al campionato. Poi è chiaro che io e D'Amico abbiamo un colloquio continuo. Però, a livello di mercato, non c'è stata nessuna programmazione per il momento, se non quella tra me e D'Amico, chiaramente".