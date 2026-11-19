Si avvicinano le elezioni per la presidenza della FIFA e Gianni Infantino lancia un messaggio ai suoi sfidanti, auspicando una campagna elettorale caratterizzata dal rispetto reciproco e da proposte costruttive per il futuro del calcio. Il presidente uscente sarà chiamato a confrontarsi con Philippe Diallo e Kozo Tashima, in vista del voto previsto per il 18 marzo, in occasione del congresso di Rabat. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Infantino ha voluto sottolineare l'importanza dei valori democratici e del fair play, invitando tutti i candidati a concentrarsi su idee e progetti utili alla crescita del movimento calcistico internazionale.

Elezioni FIFA, Infantino: "Una celebrazione dei valori democratici del calcio"

Il presidente della FIFA è intervenuto poche ore dopo l'ufficializzazione delle candidature, rivolgendo un augurio ai suoi avversari nella corsa alla guida del massimo organismo calcistico mondiale. "Le elezioni presidenziali della Fifa sono una celebrazione dei nostri valori democratici del calcio e voglio augurare a ogni candidato in carica il meglio", ha scritto Infantino su Instagram.

Infantino agli sfidanti: "Idee positive, onore e rispetto"

Nel suo intervento, Infantino ha ribadito la volontà di vedere una competizione elettorale improntata alla correttezza e al confronto tra proposte, mettendo al centro lo sviluppo del calcio a livello globale. "Che questo sia un periodo elettorale di idee positive, per il miglioramento del nostro gioco globale, portato a termine con onore, rispetto e nello spirito di gioco equo che il nostro gioco rappresenta".