Sono stati stabiliti gli accoppiamenti per i quarti di finale di Nations League che si disputeranno nella finestra internazionale di marzo. I campioni del mondo della Spagna se la vedranno con la Francia di Marcus Thuram e Andy Diouf, in un remake della semifinale dello scorso Mondiale, mentre l'Inghilterra di Djed Spence incrocerà il suo destino con la Norvegia. Completano il quadro Olanda-Portogallo e Belgio-Germania.

QUARTI DI FINALE:

Olanda-Portogallo

Spagna-Francia

Norvegia-Inghilterra

Belgio-Germania

SEMIFINALI:

Olanda/Portogallo-Spagna/Francia

Norvegia/Inghilterra-Belgio/Germania