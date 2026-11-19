Antonio Conte non è mai banale quando racconta aneddoti o espone le proprie idee. Nell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, l'allenatore è tornato anche sull'esperienza in nerazzurro tra il 2019 e il 2021, in cui ha conquistato lo Scudetto. Il primo 'gancio' è un aneddoto su Romelu Lukaku, che lui ha voluto fortemente a Milano: "Lui non era abituato a giocare spalle alla porta, aveva solo la fase di ripartenza. Ma doveva diventare un giocatore completo. Mi ricordo i primi tempi in cui mi diceva che non era portato per queste situazioni, per tenere botta. Gli dissi che sarebbe dovuto diventare un giocatore completo. Ricordo che con lo sparapalloni gli lanciavamo palloni forti, lui doveva stopparli con Paolo Vanoli, all'epoca nel mio staff, che lo spingeva da dietro con una protezione di gommapiuma, altrimenti si sarebbe fatto male. Così è diventato Lukaku, uno che riesce ad attaccare la profondità con gamba, forza e velocità oppure tenere botta. Portandotelo in area, è come portarsi il gol in casa perché lo utilizzi di sponda, lui tiene e poi fa gol".

L'addio all'Inter

Ecco poi la versione di Conte sull'addio all'Inter: "Marotta e Zhang mi dicono: 'Vogliamo che ci riporti alla vittoria, manca da dieci anni, vogliamo interropere l'egemonia in Italia della Juventus e poi farci onore all'estero'. Obiettivo chiaro con la società, si inizia un percorso insieme. Io sono quello che vedi in tutte le situazioni. Normale che se stiamo andando verso una direzione e siamo d'accordo, dobbiamo continuare, soprattutto perché tu me l'hai chiesto. Io vado via perché dopo lo Scudetto facciamo una riunione in cui mi viene detto che tutti i calciatori potevano essere venduti. I patti prima erano: buttiamo giù l'egemonia della Juve e l'abbiamo fatto, poi creiamo una struttura forte che possa durare negli anni, diventando competitivi in Europa. Quando ti impegni con un club ti impegni con un popolo, con i tifosi".