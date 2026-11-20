L'esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta, raggiunto da Sportitalia, presenta così la sfida di domenica sera contro l'Inter: "La partita sarà difficile, ma affrontare l'Inter dà sempre grossi stimoli. Sappiamo che l’Inter è una squadra forte, ma noi abbiamo sempre voglia di giocare per vincere. Fa parte del nostro DNA e faremo di tutto per vincere, sicuramente".