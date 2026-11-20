Lunedì scorso, ad Arezzo, nella cornice del 'Gran Galà del Calcio - Rever', Filip Stankovic è stato premiato come miglior portiere della scorsa stagione di Serie B: "E' stato un anno bello, difficile, stimolante in ogni partita. Ogni punto che facevano era un’emozione incredibile. Ora vogliamo mantenere la categoria e siamo pronti per lottare”, ha spiegato l'estremo difensore del Venezia dal palco.

"La Serie A è difficile, cambiano velocità e pensiero, ma è una categoria che ci appartiene e lavoriamo per mantenerla", ha aggiunto il figlio di Deki. Prima di raccontare l'emozione di quest'ultimo per aver visto due dei suoi figli sfidarsi in Venezia-Inter (Aleksandar ha giocato il primo tempo, ndr) dello scorso 28 ottobre: "Parlo sempre con mio padre, mi ha detto di dare sempre qualcosa al calcio perché poi me lo renderà indietro. Mi tengo stretto questo consiglio. E' un tifoso del Venezia, ci segue sempre. Per lui è stata una soddisfazione vedere i suoi figli affrontarsi in Serie A, poi non so che per chi tifasse. Sono contento anche io di aver sfidato mio fratello".