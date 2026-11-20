Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex CT Cesare Prandelli ha parlato della situazione della Nazionale azzurra, all'inizio di un nuovo corso che vede ancora una volta alla guida Roberto Mancini. La squadra non è riuscita a qualificarsi ai quarti di Nations League, ma ha fatto intravedere segnali interessanti. Lo stesso Prandelli predica calma: "Normale ci siano alti e bassi, non mi stupisco che manchi continuità in questa fase. Le scelte sono state fatte, i giovani li ha convocati e quindi adesso Mancini è costretto, lo dico tra virgolette, a puntarci".

Paradossale

Menzione speciale per il centravanti azzurro, Pio Esposito, che finora ha segnato 10 gol in 15 presenze con la maglia della Nazionale: "Con lui finalmente ritroviamo un attaccante giovane che ha caratteristiche da grande bomber d’area. Non ne vedevamo da tempo di giocatori così. Mi ricorda Luca Toni: lui migliorava ogni anno e devo dire che anche Esposito lo vedo sempre più maturo". L'ex CT inquafra poi una questione forse sottovalutata ma che è emblematica: "È paradossale che il titolare della nostra Nazionale non sia una prima scelta all’Inter, ma questa precarietà nel club non potrà che fargli bene. Maturare alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram è un privilegio".