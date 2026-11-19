Gli allenamenti in programma domani e sabato, quando finalmente Cristian Chivu potrà contare su tutti i giocatori a eccezione degli infortunati Bonny e Stankovic, si capiranno meglio le condizioni degli ultimi reduci dagli impegni con le nazionali, in particolare Piotr Zielinski e Carlos Augusto, che oggi alla Pinetina hanno svolto solo lavoro di scarico.
Il tecnico romeno farà tutte le valutazioni del caso nelle ore che precedono la gara di campionato contro l'Atalanta, la prima di un tour de force lungo un mese che ne prevede nove. A Bergamo, se continuerà a lavorare bene come sta facendo in questa settmana, ci sarà anche Lautaro Martinez, dall'inizio o a gara in corso. Lo riporta Sky Sport.
Sezione: Focus / Data: Gio 19 novembre 2026 alle 17:26
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Altre notizie - Focus
videoUn INTER CLUB da oltre 180 ISCRITTI in un paese di 4MILA abitanti: la storia dell'IC CAPRI LEONE
Il bilancio di Cocchi tra Padova e Nazionale: "Sono soddisfatto del mio rendimento, ma c'è da migliorare"
Altre notizie
Giovedì 19 nov
- 17:55 Qui Atalanta - A Zingonia anche gli ultimi nazionali. In cinque a parte
- 17:40 Becali: "Non credevo che Chivu avrebbe salvato il Parma. Invece..."
- 17:26 Sky - Inter, due allenamenti per valutare la condizione del gruppo. Lautaro...
- 17:12 Lukaku nel prime all'Inter grazie a Conte: "Allenamento con lo sparapalloni e Vanoli"
- 16:57 CONTE svela il MOTIVO del suo ADDIO e la sua PREVISIONE SBAGLIATA sull'INTER
- 16:43 Le voci aumentano, ma Bastoni ha un solo obiettivo per il futuro
- 16:30 Braida: "Malagò o Galliani per la presidenza FIGC? Cito il Paron Rocco"
- 16:16 Zola: "Nazionale, si intravede qualcosa. Ma c'è da lavorare per produrre calciatori top"
- 16:02 Leysen: "Il sogno della Serie A dopo aver affrontato l'Inter"
- 15:49 Brocchi: "Pio bomber azzurro per 10 anni. Barella e Bastoni sempre in campo"
- 15:35 Sky - Lavoro di scarico per Zielinski e Carlos Augusto. Stankovic e Bonny...
- 15:21 Nazionale Femminile, con la Finlandia in palio il pass per il Mondiale: 5 interiste convocate
- 15:07 Mout in ascesa, Baccin lo segue per la prossima stagione
- 14:54 Oddo: "Camarda non ha saputo aspettare. Doveva fare come Pio Esposito"
- 14:40 L'Inter è più british che mai: i tre inglesi finalmente a disposizione
- 14:27 Serie A Women e Athora Italia celebrano in campo le donne 'capitane della propria vita'
- 14:14 Conte e l'addio all'Inter: "Dopo lo Scudetto ci fu quella riunione..."
- 14:00 videoUn INTER CLUB da oltre 180 ISCRITTI in un paese di 4MILA abitanti: la storia dell'IC CAPRI LEONE
- 13:51 Lega Calcio contro la violenza sulle donne: le iniziative della 12esima giornata
- 13:38 Romano: "Napoli, Seba Esposito possibile idea per gennaio". E l'Inter...
- 13:23 La Polonia di Zielinski cambia ct? Spunta l'idea Runjaic per il dopo Urban
- 13:09 Inter-Genoa, trasferte vietate ai residenti nelle province di Genova e Napoli
- 12:55 Footy Headlines - Inter, svelate le immagini della terza maglia per il 2027-28
- 12:41 Il bilancio di Cocchi tra Padova e Nazionale: "Sono soddisfatto del mio rendimento, ma c'è da migliorare"
- 12:27 Reina: "Lo strapotere dell'Inter è evidente, ma Gattuso non rallenterà"
- 12:14 Oddo: "Il primo posto della Lazio non è un caso, è frutto di Gattuso. Può restare lì fino alla fine"
- 12:00 videoProvstgaard, Alisson, Anguissa, Jeltsch: i PALETTI di OAKTREE?
- 11:45 FIFA, tre candidati per la presidenza: Diallo e Tashima sfidano Infantino
- 11:30 Il Barcellona non molla Bastoni, è un pallino del ds Deco. Dipende da Flick
- 11:16 TS - Premier Inter, a Bergamo la prima coi tre inglesi a disposizione
- 11:02 TS - Inter U23, introiti scontati: quanti giovani interessanti
- 10:48 Inter e Nike insieme per una nuova Air Force 1: la sneaker nerazzurra debutta il 19 novembre
- 10:34 Ranocchia: "Ero apatico, mi tremavano le gambe". E la fascia...
- 10:20 Il Giorno - Jeltsch, Alisson, Anguissa: i nomi sul taccuino dell'Inter tra gennaio e l'estate
- 10:06 CdS - Bastoni, piede caldo: terzo in A in una particolare statistica
- 09:52 Darmian: "Inter, sei anni bellissimi ma volevo continuare. Inzaghi? Dico che..."
- 09:38 CdS - Inter a caccia del terzo clean sheet di fila: non accade da sei mesi
- 09:24 Bonazzoli: "Zanetti e Samuel ti facevano capire con l'atteggiamento. Ho un rammarico"
- 09:10 Maran e il trionfo con l'Albania: "Tanti "italiani" e un Manaj nel pieno della maturità"
- 08:56 Mendy: "Difficile contrastare l'Inter. Attaccanti in A? Impressionato da due nerazzurri"
- 08:42 Hernanes: "Inter più forte, ma la Lazio può fare come il Leicester. E dopo il derby..."
- 08:28 GdS - Bastoni nella sua Bergamo per ritrovarsi dopo l'azzurro. In quale posizione?
- 08:14 CdS - Calhanoglu e l'Inter avanti insieme: volontà comune e i perché della scelta
- 08:00 GdS - Inter, idea Provstgaard: c'è il prezzo per il danese. Che ha già vinto una Champions
- 02:30 AIC, approvato il bilancio del Fondo di Fine Carriera: 20,5 mln liquidati
- 01:30 Presidenza FIFA, il Giappone ufficializza la candidatura di Kozo Tashima
- 00:00 La forza sconosciuta dell'Inter: avrà ragione Ausilio?
Mercoledì 18 nov
- 23:43 Inter Women, niente impresa a Madrid. Magull: "Punite da due episodi"
- 23:29 Gautieri: "Inter e Roma si giocheranno il titolo. Sulla Lazio..."
- 23:15 Tiri totali, l'Inter ci prova sempre: i numeri a confronto con la Roma
- 23:01 GdS - Inter, nove partite per chiudere l'anno: Provedel avrà le sue chance
- 22:47 Maresca ritrova l'Inter dopo quasi un anno: l'ultima volta fu vittoria
- 22:34 Cambiaghi dopo la sconfitta di Madrid: "Orgogliose di aver alzato il livello"
- 22:21 Jaselli a FcIN: "Lautaro come Meazza, lui e Pio lo supereranno"
- 22:07 Inter Women ko a Madrid, Sassarini: "Prestazione decisamente positiva"
- 21:51 Frosinone, Calò: "Possiamo salvarci. E ora contro Milan e Inter..."
- 21:37 Pressing alto in Serie A: Inter seconda, comanda il Frosinone
- 21:23 Qui Atalanta - Sarri riabbraccia i primi nazionali. Raspadori e Bellanova recuperati
- 21:09 Inter Women sconfitta a Madrid: il Real vince 3-1, nerazzurre in 10 per più di un tempo
- 20:54 Ranking FIFA - La Spagna chiude il 2026 al primo posto. Italia 14esima
- 20:40 Buonfiglio: "Chi preferisco tra Galliani e Malagò? Non lo dico nemmeno sotto tortura"
- 20:25 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 20:10 Hristov: "Pio Esposito e l'esultanza, vi racconto com'è nata. E allo Spezia..."
- 19:56 Sneijder e la semifinale del 2010: "Mourinho fece sembrare il Barcellona una squadra normale"
- 19:42 Costacurta: "L'Inter resta la più forte in Italia. Ma deve capire una cosa"
- 19:28 Balotelli: "Mourinho faceva giochetti psicologici". Poi l'aneddoto su un Chievo-Inter
- 19:13 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 19:00 Rivivi la diretta! Riecco la THULA, le ultime verso ATALANTA-INTER. Un DIFENSORE a GENNAIO? NOMI e IDEE
- 18:56 Donnet, CEO Generali: "Siamo più forti che mai coi business diversificati"
- 18:42 Conte: "Vicino alla Juve prima di andare all'Inter, poi presero Sarri"