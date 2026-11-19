Gli allenamenti in programma domani e sabato, quando finalmente Cristian Chivu potrà contare su tutti i giocatori a eccezione degli infortunati Bonny e Stankovic, si capiranno meglio le condizioni degli ultimi reduci dagli impegni con le nazionali, in particolare Piotr Zielinski e Carlos Augusto, che oggi alla Pinetina hanno svolto solo lavoro di scarico.

Il tecnico romeno farà tutte le valutazioni del caso nelle ore che precedono la gara di campionato contro l'Atalanta, la prima di un tour de force lungo un mese che ne prevede nove. A Bergamo, se continuerà a lavorare bene come sta facendo in questa settmana, ci sarà anche Lautaro Martinez, dall'inizio o a gara in corso. Lo riporta Sky Sport.