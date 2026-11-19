La versione prime di Romelu Lukaku all'Inter la si deve ad Antonio Conte. Almeno a sentire il tecnico salentino che, nel corso dell'intervista rilasciata a 'Cronache di Spogliatoio', ha raccontato di un allenamento particolare che faceva svolgere al belga per migliorarne il gioco spalle alla porta: "Lui non era abituato a giocare spalle alla porta, aveva solo la fase di ripartenza - il ricordo di Conte -. Ma doveva diventare un giocatore completo. Mi ricordo i primi tempi in cui mi diceva che non era portato per queste situazioni, per tenere botta. Gli dissi che sarebbe dovuto diventare un giocatore completo. Ricordo che con lo sparapalloni gli lanciavamo palloni forti, lui doveva stopparli con Paolo Vanoli, all'epoca nel mio staff, che lo spingeva da dietro con una protezione di gommapiuma, altrimenti si sarebbe fatto male. Così è diventato Lukaku, uno che riesce ad attaccare la profondità con gamba, forza e velocità oppure tenere botta. Portandotelo in area, è come portarsi il gol in casa perché lo utilizzi di sponda, lui tiene e poi fa gol".

«ALLENAVO LUKAKU CON LO SPARAPALLONI. MAROTTA MI CHIAMÒ PER METTERE FINE ALL’EGEMONIA JUVE» Antonio Conte nella nostra intervista esclusiva racconta del suo periodo all’Inter. La chiamata di Marotta per tornare a vincere, l’arrivo di Lukaku con gli allenamenti con lo sparapalloni e l’addio non facile. L’intervista completa del direttore Emanuele Corazzi e Massimo Ambrosini uscirà venerdì sul canale YouTube di Cronache. — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) November 19, 2026