La terza maglia dell'Inter per il 2027-28 sarà completamente arancione, con un omaggio al Biscione, simbolo del club milanese. Le immagini le ha svelate, in esclusiva, il sito specializzato Footy Headlines, anticipando che il third kit che indosseranno Lautaro Martinez e compagni nella prossima stagione ha come colore principale il "Turf Orange", abbinato ad accenti color "Tar".

"Tutti i dettagli sul petto sono realizzati in "Tar" monocromatico, una tonalità grigio-marrone molto scura. Questo include lo Swoosh Nike, lo sponsor frontale e lo stemma dell'Inter. L'arancione è un colore insolito e raro nella storia del design dell'Inter. I nerazzurri hanno indossato per la prima volta una terza maglia arancione all'inizio del millennio, durante le stagioni 2000-01 e 2001-02".