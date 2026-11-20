Atalanta-Inter è uno degli appuntamenti più interessanti della prossima giornata di Serie A. Gli uomini di Christian Chivu si sono aggiudicati gli ultimi quattro scontri diretti a Bergamo e gli esperti di Snai vedono il pokerissimo a 1,55, con il pareggio a 4,50 e il segno «1» a 5,00 volte la posta. Nelle quote goal comandano, a 2,00, Marcus Thuram, Pio Esposito e il rientrante Lautaro Martinez (che dovrebbe partire dalla panchina) già otto volte a segno in carriera contro l'Atalanta. Fra i padroni di casa, Maurizio Sarri si affida a Nikola Krstovic (3,50) che insegue l'ottavo sigillo in campionato.