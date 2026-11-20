La situazione tra i pali per la prossima stagione sta diventando uno dei temi di discussione in casa nerazzurra. Detto che Josep Martinez ha ancora tutto il tempo per guadagnarsi la conferma come titolare nel ruolo di portiere, sul taccuino ci sono nomi che potrebbero balzare agli onori delle cronache.

"L’Inter sta valutando la situazione nel reparto dei difensori e dei portieri - si legge su Il Giorno - Per quel che riguarda quest’ultimo profilo un nome da tenere d’occhio è quello di Carnesecchi, qualora Josep Martinez dovesse avere incertezze tali da non giustificarne la conferma come titolare. Ostacoli sulla via: la Dea resta una bottega cara che certo non ha impellenze economiche (ha appena annunciato l’undicesimo utile consecutivo) e l’agente è Alessandro Lucci, lo stesso di Palestra con cui c’è stato persino un botta e risposta a mezzo stampa".