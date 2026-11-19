L'Atalanta prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato, quando sarà chiamata ad affrontare l'Inter, campione d'Italia in carica. A Zingonia la squadra continua a lavorare agli ordini di Maurizio Sarri, che deve però fare i conti con alcuni problemi fisici all'interno della rosa. L'attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni di Thomas Kristensen, la cui disponibilità per la sfida contro i nerazzurri resta incerta. Il difensore sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico, che ne valuterà i progressi in vista del prossimo impegno di Serie A.

Atalanta, Kristensen resta in dubbio per l'Inter: le ultime da Zingonia

La seduta di allenamento ha visto diversi giocatori svolgere un programma differenziato. Oltre a Kristensen, hanno lavorato individualmente anche i difensori Isak Hien e Odilon Kossounou, insieme al centrocampista Gianluca Gaetano. Per tutti e quattro è stato previsto un programma tra palestra e lavoro parziale sul campo, senza aggregarsi al resto del gruppo. Percorso differente, invece, per il portiere Pompei, che ha proseguito con terapie e lavoro in palestra. La situazione degli indisponibili continuerà a essere valutata nei prossimi giorni, con Sarri chiamato a verificare quali elementi potrà recuperare per la partita contro l'Inter.

Atalanta, rientrano cinque nazionali: Zalewski torna dopo la fascia da capitano

Intanto arrivano notizie positive sul fronte dei calciatori impegnati con le rispettive selezioni. A Zingonia sono tornati Eljif Elmas, Sead Kolašinac, Relja Obrić, Lazar Samardžić e Nicola Zalewski, che potranno riprendere la preparazione con i compagni. Particolare attenzione per Zalewski, reduce dall'esperienza con la nazionale polacca, durante la quale ha avuto anche l'opportunità di indossare la fascia da capitano.