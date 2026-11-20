L'Inter vorrebbe assicurarsi la firma di Hakan Calhanoglu entro Natale, facendosi così questo regalo nel periodo ideale. Per questo sta spingendo per convincere il centrocampista turco ad accettare un'offerta al ribasso, che però non si distanzierebbe troppo dalle aspettative del classe '94, che vorrebbe ottenere lo stesso stipendio attualmente percepito (6 milioni di euro netti più bonus). La proposta nerazzurra è invece così articolata: biennale da 4,5 milioni netti più un milione di bonus facilmente raggiungibile e un altro milione più complicato. Così verrebbe confermata la cifra attuale, ma con base fissa più bassa come da strategia per i rinnovi dei calciatori ultratrentenni. Nonostante l'ottimismo che si respira in Viale della Liberazione, secondo quanto appurato da FcInterNews.it non c'è ancora il via libera lato calciatore (d'accordo sulla durata) perché l'offerta al momento è giudicata bassa rispetto alle attese. In tal senso, nei prossimi giorni l'agente Gordon Stipic sarà a Milano per cercare di trovare la quadra con la dirigenza nerazzurra.

Candidature (da febbraio)

Come prevedibile, sono diversi i club in attesa di aggiornamenti dalla trattativa tra Calhanoglu e Inter, pronti a farsi avanti qualora arrivasse a un punto morto. Il Tottenham è particolarmente interessanto, perché agli Spurs manca un regista e il turco è tra i migliori interpreti nel ruolo. La candidatura londinese acquisirebbe ulteriore forza se Piero Ausilio diventasse il nuovo direttore sportivo, come caldeggiato dai recenti rumors. Il quadro è completato in Italia da Como e Juventus, che hanno chiesto informazioni ma per adesso non c'è nulla di concreto. Qualcosa si sta muovendo in Arabia Saudita e in Turchia (Galatasaray e Fenerbahçe). Ma sono tutti discorsi che potrebbero scaldarsi a partire da febbraio 2027, perché fino a gennaio il giocatore darà priorità al rinnovo con l'Inter. Il prossimo incontro con Stipic potrà essere molto importante in quest'ottica.